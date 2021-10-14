РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 14 окт. В Домодедове разыскивают пропавшую 13 октября 77-летнюю Лидию Осипову, сообщается на странице «Инфорг Лизаалерт» в соцсети «ВКонтакте».

Рост Осиповой 150 см, она плотного телосложения, у нее темные с проседью волосы и темные глаза.

Женщина была одета в зеленую кофту, черные спортивные штаны и темно-синие в крапинку тапочки.

Пропавшая страдает потерей памяти.

Всех, кто обладает информацией о ее местонахождении, просят позвонить по телефону горячей линии: 8(800)700-54-52 или по номеру 112.