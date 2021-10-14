РИАМО - 14 окт. Народный магазин «Галамарт» откроется 15 октября в столичном ТЦ «Солнцево Парк» на улице Летчика Ульянина, сообщает пресс-служба компании.

В магазине представлено более 7 тыс. товаров для дома. В честь открытия в «Галамарте» несколько дней будут действовать шок-цены. Так, 22 октября стиральный порошок BiMax (3,3 кг) можно будет купить за 99 рублей, напольную сушилку для белья – за 299 рублей, дрель-шуруповерт – за 699 рублей.

23 октября интерактивная игрушка робот-питомец обойдется в 399 рублей, радиоуправляемый вертолет – в 399 рублей, беспроводные наушники – в 999 рублей. 24 октября электрочайник Leben будет стоить 199 рублей, кастрюля – 299 рублей, надувная кровать – 499 рублей.

С 15 по 24 октября в магазине будут дополнительно действовать спеццены на различные группы товаров. Например, термос-кружка обойдется в 179 рублей, дорожный фен для волос – в 149 рублей, стеганое покрывало – в 599 рублей.

Федеральная франчайзинговая сеть «Галамарт» (www.galamart.ru) насчитывает более 400 магазинов по всей стране.