РИАМО - 14 окт. Закон о противодействии коррупции в статье 10 возлагает на служащих обязанность принимать меры по недопущению любой возможности возникновения конфликта интересов. Таким образом, служащий, как только ему станет известно о конфликте интересов или даже возможности его возникновения, должен уведомить нанимателя, сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области.

Конфликт интересов – это ситуация, когда личная заинтересованность служащего влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им служебных обязанностей.

Если служащий не принял никакие меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов, то это влечет за собой дисциплинарное взыскание. Также работника могут уволить в связи с утратой доверия.

К числу типовых случаев конфликта интересов на государственной службе относится принятие кадровых решений в отношении родственников и иных лиц, с которыми связана личная заинтересованность служащего.

В случае если служащая отдела кадров, в рамках своих полномочий, среди прочих принимает и проверяет сведения о доходах своего бывшего супруга, с которым у них есть дочь и общая недвижимость, у нее возникает обязанность сообщить нанимателю о конфликте интересов. За невыполнение этого требование может произойти дисциплинарное взыскание.

Подобная позиция сформирована в Вологодском областном суде, с выводами которого согласилась и кассационная инстанция, указав, что служащая может быть заинтересована в том, чтобы бывший супруг скрыл некоторые сведения о доходах и имуществе – как своих, так и их общего ребенка.

Принимая сведения о доходах бывшего супруга, служащая выполняет в отношении него кадровые полномочия. Наличие недвижимого имущества в общей собственности с ним и воспитание общего несовершеннолетнего ребенка подтверждает возможную личную заинтересованность и свидетельствует о нарушении служащей обязанности уведомить нанимателя о возникновении или возможном возникновении конфликта интересов.

Позиция суда также основывается на разъяснениях Минтруда РФ в Методических рекомендациях по вопросам привлечения к ответственности должностных лиц за непринятие мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов от 2018 года.