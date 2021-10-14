РИАМО - 14 окт. Российский хоккеист Александр Овечкин вошел в топ-5 лучших снайперов Национальной хоккейной лиги, его успехи оценил вице-президент КХЛ, олимпийский чемпион Валерий Каменский.

На сегодняшний день Овечкин играет в команде «Вашингтон Кэпиталз». Недавно он забросил 2 шайбы в матче против «Нью-Йорк Рейнджерс». Каменский поздравил Овечкина с успешным началом сезона.

«Естественно, вся хоккейная Россия за него болеет, следит за ним, переживает. Какой хоккей он показывает, я считаю, он показывает уровень своего высокого мастерства, который не снижается», – сказал Каменский в интервью радио Sputnik.

Он добавил, что спортсмена с удовольствием будут ждать в российской сборной в олимпийском году.

Зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года в китайской столице.