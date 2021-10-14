РИАМО - 14 окт. Пять тысяч подмосковных семей уже провели в свои дома голубое топливо в рамках президентского проекта «Социальная газификация», сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

К границам участков прокладывают трубы во всех населенных пунктах, где уже есть газ. Для жителей эта услуга бесплатная. Единственное условие – дом должен быть официально зарегистрирован.

По поручению губернатора Андрея Воробьева в регионе открыли 8 стационарных офисов, в которых помогут заключить договор на проведение труб по частной территории, приобрести комплекты оборудования, а также зарегистрировать жилые строения, если собственники не сделали этого ранее.

Для отдаленных территорий предусмотрены мобильные офисы, всего их в Подмосковье насчитывается 12. Заявку на оформление комплексного договора газификации можно подать также в МФЦ, «Россетях», «Мособлгазе», «Мособлэнерго» и МособлЕИРЦ – всего таких пунктов 676. За время реализации проекта газифицировали уже 350 населенных пунктов, еженедельно голубое топливо приходит в дома более 1 тыс. жителей.

«Мособлгаз» выполняет работы по социальной газификации с небольшим опережением графика. Состоялся юбилейный, 5-тысячный, пуск газа по программе. Масштаб у проекта действительно большой, сейчас строительно-монтажные работы ведутся в 268 населенных пунктах региона, построено уже 300 км газопровода», - сказал гендиректор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.

Он добавил, что до конца года в Подмосковье будут полностью газифицированы 1113 населенных пунктов.

Юбилейный пуск газа состоялся в деревне Золотилово Сергиево-Посадского округа в доме семьи Белус.

«Мы сами сибиряки, часто переезжали из-за военной службы, но в итоге обосновались здесь, под Сергиевым Посадом. Места красивые, нам здесь очень нравится, но отапливать зимой было проблематично, обогревали дом за счет электричества, выходило дорого. Сейчас подключили нам газ по президентской программе, котел газовый установили. Мы довольны!» – рассказала Татьяна Белус.

Как реализуется президентский проект в конкретном населенном пункте Подмосковья, можно наблюдать онлайн на интерактивной карте на сайте «Мособлгаза». Получить консультацию по вопросам соцгазификации можно по телефону горячей линии: 8-800-100-75-75.

Как подать заявку на подключение газа по программе социальной газификации онлайн>>