РИАМО - 14 окт. Опрос в рамках исследования технологической компании Neuro.net показал, что 43,5% россиян хотели бы стать обладателями личного звукового робота-ассистента, отвечающего на телефонные звонки, об этом пишет «Газета.ru».

Большая часть респондентов (55%) хотела бы, чтобы робот отвечал за них на звонки во время того, как абонент будет занят или недоступен.

Следующими по важности функциями телефонного голосового-ассистента россияне считают ответы на звонки телефонных мошенников (35,2%) и ответы на спам-звонки (32,4%).

При этом две трети опрошенных хотели бы сами установить параметры пола, голоса и способа приветствия для своего голосового-помощника. А 61,7% респондентов считают, что робот должен владеть несколькими языками.