РИАМО - 14 окт. На участке МЦД-2 Каланчевская – Курская продолжаются масштабное обновление, работы завершены уже более чем на половину, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

На этом участке уже три месяца действует реверсивное движение поездов. Работы ведутся по графику.

В частности, на месте демонтированного пути и береговой платформы уже установили фундаменты новой платформы. Она будет островной и сможет принимать вдвое больше поездов, чем старая.

Также продолжается строительство распределительного вестибюля в подэстакадном пространстве. Его площадь составит более 3 тыс. кв м. Он обеспечит не только спуск к платформам, но и сквозной проход от Каланчевской улицы к Комсомольской площади.

«Здесь, на Площади трех вокзалов, в условиях плотной городской застройки, фактически создается новая станция, которая объединит МЦД-2 и МЦД-4. Здесь пассажиры смогут пересесть на три крупнейших вокзала столицы, на метро и наземный транспорт. Это сложнейший железнодорожный участок в самом центре столицы, и, что особенно важно для мэра Москвы, при такой глобальной реконструкции – сохранение исторического облика объекта», — сказал заммэра города, глава столичного Дептранса Максим Ликсутов.

Он добавил, что именно поэтому здесь сохранен Императорский павильон, а новая платформа, которая сейчас принимает поезда второго диаметра, построена с учетом архитектурного единства всего ТПУ.