РИАМО - 14 окт. V Международный конкурс классического и народного искусства «Солнечный павлин» пройдет в подмосковном Серпухове с 29 по 30 октября, заявки на участие в нем подали представители девяти городов России, девяти округов Подмосковья, а также представители Китая, Нидерландов, Турции и Беларуси, сообщает пресс-служба министерства культуры региона.

Конкурсная программа мероприятия состоит из следующих номинаций: «Вокальное искусство» (академический вокал, народная песня, классическая эстрадная песня), «Инструментальное искусство» (народные инструменты, классические и оркестровые инструменты), «Художественное слово» (конкурс литературного чтения).

Ежегодно в конкурсе «Солнечный павлин», который проходит при поддержке администрации городского округа Серпухов, АНО «Культурный центр «Золотая птица», принимают участие более 300 человек.

Мероприятие состоится в Серпухове во Дворце культуры «Россия». Вход на конкурс будет свободным.