РИАМО - 14 окт. Свыше 20 фермерских хозяйств Подмосковья планируют принять участие в гастрономическом фестивале «Крестьянское Подворье», который пройдет в Рузском городском округе 16 октября, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Осенняя ярмарка «Крестьянское Подворье» проводится в целях поддержки крестьянско-фермерских хозяйств области, а также увеличения потребления натуральных качественных продуктов. В фестивале планируют участвовать более 20 фермерских хозяйств региона. Для них будут подготовлены торговые места», - сказал глава Минсельхозпрода Подмосковья Сергей Воскресенский.

Он отметил, что подмосковные фермеры планируют удивить гостей разнообразными сырами ручной работы из коровьего и козьего молока, а также конфетами из сыра и сырными блюдами на гриле.

Также на гастрономическом фестивале представят деликатесы из домашней птицы и другие мясные продукты, кисломолочную продукцию, молочные десерты и йогурты, яйца, овощи, ягоды и фрукты, мед и продукты пчеловодства, травяные чаи, варенье и фермерский хлеб.

По словам Воскресенского, помимо стимуляции производителей к расширению ассортимента и использованию экологических продуктов, фестиваль также направлен на сохранение и популяризацию самобытной культуры Рузского округа.

В рамках мероприятия состоятся конкурсы и мастер-классы, а также выступления музыкальных коллективов.