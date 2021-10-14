РИАМО - 14 окт. Временно исполняющий полномочия главы Ленинского городского округа Алексей Спасский прошел тестирование в рамках Общеобластного онлайн-зачета «Я знаю ПДД», сообщает пресс-служба администрации округа.

«Я сам вожу автомобиль, порядка 25 лет за рулем, и эта акция – хорошая возможность убедиться в уровне своих знаний Правил дорожного движения. Считаю, что каждый человек как автомобилист, так и пешеход, должен проверить себя с помощью такого теста», – поделился Алексей Спасский.

Врип главы муниципалитета уточнил, что тестирование прошел успешно и справился со всеми вопросами, но над некоторыми пришлось подумать.

Акция «Я знаю ПДД» проводится в Подмосковье в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» при поддержке правительства Московской области. Принять в ней участие можно до 11 ноября. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте и выполнить 20 заданий, уложившись в 20 минут.