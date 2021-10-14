РИАМО - 14 окт. Школьники и студенты совершили более 2,7 млн поездок в автобусах «Мострансавто» с начала сентября, а с начала 2021 года, учащиеся воспользовались услугами компании почти 16 млн раз, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

Самыми востребованными маршрутами стали: № 22 «ст. Пушкино – Ивантеевка (м/р Детская)» - более 38 тыс. поездок, № 21 «ст. МЦД Подольск – ул. Академика Доллежаля, д.19» - 31 тыс. поездок, № 344 «Химки (платф. Левобережная) – Москва (м. Ховрино)» - более 30 тыс. поездок.

Среднее суммарное количество транзакций по картам «Стрелка» учащегося и учащегося сельской местности на маршрутах в будний день октября составило свыше 82 тыс.

Компания «Мострансавто» напомнила, что по картам «Стрелка» учащегося и учащегося сельской местности действуют специальные тарифы. Родителям необходимо своевременно пополнять баланс карт и обеспечивать наличие у детей документов, подтверждающих возраст и возможность льготного проезда.