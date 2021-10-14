РИАМО - 14 окт. Сообщение о пожаре в спорткомплексе, расположенном по адресу: улица Большая Косинская, дом №5а, поступило в 17:16. К 17:31 возгорание удалось локализовать, а к 17:32 полностью ликвидировать, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Москве.

Прибывшие на место пожарно-спасательные подразделения установили, что огонь разгорелся на 3 этаже. Всех людей оперативно эвакуировали из здания. Информации о пострадавших нет.

Площадь пожара составила 20 кв. м.