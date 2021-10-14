РИАМО - 14 окт. Лестницы в вестибюлях 10 новых станций Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро оборудуют подогревом для того, чтобы избежать образования на них наледи в холодное время года, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

«Лестницы на входах в вестибюли всех этих станций мы оборудуем системой обогрева — в непогоду в зимнее время она не даст образоваться ледяной корке на ступенях, а значит пассажиры, в том числе дети, не будут поскальзываться», - сказал заместитель мэра Москвы, глава столичного Дептранса Максим Ликсутов.

Он отметил, что повышение комфорта и безопасности общественного транспорта Москвы является важной задачей, поставленной мэром столицы правительству города.

В целях безопасности на 6 станциях столичного метрополитена проложили 14 км подогревающих труб. Технология автоматически включает подогрев ступеней и тамбуров у лифтов только когда это необходимо, что позволяет экономить электричество.

На станциях метро «Терехово», «Кунцево», «Давыдково» и «Каховская» обогревать лестницы будут инфракрасные подвесные обогреватели. Для обустройства их работы понадобилось более 2,2 км кабеля.

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