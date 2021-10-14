Как отправить ребенка одного в путешествие на автобусе, поезде или самолете

По словам Оксаны Васильевой, к.ю.н., доцента департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при правительстве РФ, законодательство не содержит единых норм относительно самостоятельного проезда детей на различных видах транспорта. В каждом случае будут действовать отдельные документы и нормы.

Так, в случае с городским транспортом можно ориентироваться на норму о том, что дети в возрасте от шести до 14 лет и подростки с 14 до 18 лет по закону вправе без согласия родителей совершать мелкие бытовые сделки (статьи 26 и 28 ГК РФ). Как раз к таким сделкам относится покупка билета, например, на автобус. Так что теоретически, отталкиваясь от указанных норм, семилетний ребенок может спокойно купить билет на автобус, троллейбус, трамвай или на метро и поехать, например, на другой конец Москвы к бабушке.

По мнению Ольги Широковой, ведущего юриста «Европейской юридической службы», в этой ситуации трудно будет обвинить родителя в правонарушении. Однако в данном вопросе важно учитывать и физическое, и психологическое состояние самого ребенка, его готовность самостоятельно совершать подобные действия. Так, в шесть-семь лет немногие дети легко ориентируются на местности. Если такой ребенок заблудится, а затем окажется в полиции, к родителям могут возникнуть вопросы. Формально нарушения нет, но сам ребенок может быть не готов к таким поездкам, рассуждает Широкова. Так что вопрос, по мнению эксперта, достаточно спорный.

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