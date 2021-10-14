Как отправить ребенка одного в путешествие на автобусе, поезде или самолете

Городской транспорт
По словам Оксаны Васильевой, к.ю.н., доцента департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при правительстве РФ, законодательство не содержит единых норм относительно самостоятельного проезда детей на различных видах транспорта. В каждом случае будут действовать отдельные документы и нормы.
Так, в случае с городским транспортом можно ориентироваться на норму о том, что дети в возрасте от шести до 14 лет и подростки с 14 до 18 лет по закону вправе без согласия родителей совершать мелкие бытовые сделки (статьи 26 и 28 ГК РФ). Как раз к таким сделкам относится покупка билета, например, на автобус. Так что теоретически, отталкиваясь от указанных норм, семилетний ребенок может спокойно купить билет на автобус, троллейбус, трамвай или на метро и поехать, например, на другой конец Москвы к бабушке.
По мнению Ольги Широковой, ведущего юриста «Европейской юридической службы», в этой ситуации трудно будет обвинить родителя в правонарушении. Однако в данном вопросе важно учитывать и физическое, и психологическое состояние самого ребенка, его готовность самостоятельно совершать подобные действия. Так, в шесть-семь лет немногие дети легко ориентируются на местности. Если такой ребенок заблудится, а затем окажется в полиции, к родителям могут возникнуть вопросы. Формально нарушения нет, но сам ребенок может быть не готов к таким поездкам, рассуждает Широкова. Так что вопрос, по мнению эксперта, достаточно спорный.
Когда и как можно оставить ребенка одного дома: техника безопасности>>
Междугородный автобус
На автобусе дальнего следования несовершеннолетний пассажир может самостоятельно поехать по достижении 10 лет (здесь юристы проводят аналогию с пунктом 16 правил перевозок пассажиров Минтранса России). Однако, как подметила юрист АБ «S&K Вертикаль» Любовь Сысоева, билеты на такие маршруты продаются обычно по паспорту, а паспорт в России выдают с 14 лет.
Поезд дальнего следования
На поезде дальнего следования можно отправить ребенка одного при достижении 10 лет, но если ребенок едет в общеобразовательное учреждение, то возраст может быть и меньше. Помимо этого, можно оформить услугу по перевозке детей от 10 до 16 лет под присмотром экипажа. На официальном сайте РЖД приведен ряд маршрутов, на которых можно заказать сопровождение, среди них поезд «Ласточка» от Москвы до Нижнего Новгорода. Для оформления необходим паспорт родителя (опекуна, попечителя), свидетельство о рождении ребенка или его паспорт и заявление.
Путешествия с детьми: как не заразиться коронавирусом и сохранить нервы>>
Пригородная электричка
В поездах пригородного сообщения не могут самостоятельно ездить дети младше 7 лет. Это установлено пунктом 34 правил перевозок пассажиров, аналогичная информация указана на сайте РЖД. Следовательно, после достижения этого возраста ребенок уже может ехать в электричке самостоятельно, дополнила Широкова.
Самолет
Согласно пункту 104 авиационных правил, детей старше 12 лет разрешается перевозить без сопровождения взрослых. А в силу пункта 105 дети от двух до 12 лет могут летать на самолетах без сопровождения, но обязательно под наблюдением перевозчика. Также при желании родители могут оформить эту услугу и на детей до 16 лет. Для этого потребуется написать особое заявление перевозчику, пояснила Ольга Широкова.
При этом в конкретных случаях все же нужно ориентироваться на регламент авиакомпании.
Так, на сайте «Аэрофлота» сообщается, что компания предоставляет платную услугу по перевозке детей в возрасте от 5 до 16 лет под наблюдением авиакомпании. Для детей до 12 лет, если их не сопровождает взрослый, оформление этой услуги обязательно, для остальных – по запросу родителей или опекунов.
Услугу сопровождения предлагает также «Победа» – по данным на сайте авиакомпании, для самостоятельно путешествующих детей с 5 до 12 лет она обязательна, а для ребенка с 12 до 16 лет ее могут предоставить по просьбе представителя.
Как семьям с детьми получить билеты на поезд или самолет по льготным ценам>>
Что грозит родителям при нарушениях
Если слишком маленький ребенок едет куда-то один, без сопровождающего, согласно пункту 1 статьи 5.35 КоАП это может повлечь за собой предупреждение или наложение штрафа в размере от 100 до 500 рублей.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии