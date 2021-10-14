РИАМО - 14 окт. Врач-инфекционист Николай Малышев заявил, что несмотря на продолжающийся рост, уровень заболеваемости коронавирусом в Москве уже подходит к пиковым значениям, сообщает РИА Новости.

«Мне кажется, что мы подходим к пику», - сказал Малышев.

За последние сутки в Москве выявили 6 712 новых случаев заражения Covid-19. При этом 1 419 человек были госпитализированы.

Власти рекомендуют жителям столицы вакцинироваться. Прежде всего, это касается пожилых людей, которые тяжелее переносят инфекцию.

Также в связи с ростом заболеваемости в нескольких регионах России будет введена обязательная вакцинация от Covid-19 для отдельных групп населения: работников сферы услуг, здравоохранения, транспорта и прочих. Такая мера призвана снизить общий уровень заболеваемости.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>