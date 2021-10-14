РИАМО - 14 окт. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Волосожар рассказала, что тренер Этери Тутберидзе заботится о своих подопечных, а они считают ее второй мамой, сообщает Газета.ru.

«Этери Тутберидзе очень внимательно относится к своим девочкам и вообще к спортсменам — она для них не только «кнут и пряник», но и вторая мама. Тутберидзе заботится, чтобы у каждой из них все было в жизни идеально: вплоть до маникюра и причесок. Наверное, по этой причине она и стала таким прекрасным тренером — номером один на данный момент», - рассказала Волосожар.

Также спортсменка отметила, что ее 4-летняя дочь Анжелика может пойти также в группу Тутберидзе.

«Если Анжелика решится быть фигуристкой и готова будет работать в таких объемах, то можно попробовать. Хотя уже было видно на практике, что она трудолюбивая девочка», — рассказала Волосожар.