РИАМО - 14 окт. В вечерний час пик на столичных дорогах образовались многокилометровые заторы. Загруженность на улицах Москвы оценивается в 7 баллов из 10 возможных, следует из данных сервиса «Яндекс. Пробки».

Затруднено движение на северо-западе, юго-западе и на востоке города. Транспорт встал на нескольких участках Садового кольца, МКАД и на протяжении почти всего Третьего транспортного кольца.

В центре сложная дорожная ситуация сложилась на улице Большая Лубянка, Мясницкой, Неглинной улицах, улице Знаменка и на набережных Москвы-реки.

К 19 часам пробки достигнут пика в 8 баллов после чего пойдут на спад. Уже к 20 часам загруженность снизится до 6 баллов, а к 22 часам дороги станут свободными.