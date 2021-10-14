РИАМО - 14 окт. Государственная жилищная инспекция Московской области проверила содержание домов в Солнечногорске, Балашихе и Сергиево-Посадском округе с помощью квадрокоптеров, сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Новая методика проведения контрольно-надзорных мероприятий применяется региональной Госжилинспекцией с 27 сентября. По словам главы ведомства Ольги Фединой, квадрокоптеры значительно повышают эффективность работы инспекторов, скорость реагирования на обращения жителей.

«Мы используем их (квадрокоптеры – ред.) при обследовании кровель и наружных водостоков, стен и межпанельных швов, балконов, лоджий и козырьков входных групп. Время обнаружения нарушения, как и фиксации его устранения, сокращается примерно вдвое», - сказала Федина.

Проверка домов с помощью летающих дронов позволила инспекторам точнее и быстрее проконтролировать выполнение выданных ранее предписаний и выявить новые нарушения.

Так, в Солнечногорске инспекторы вышли на проверку ранее выданного предписания о ремонте кровли в доме №2 микрорайона Рекинцо-2, житель которого жаловался на протечки в квартире. Квадрокоптер показал, что управляющая организация в полном объеме исполнила требования Госжилинспекции.

В Балашихе с помощью дрона также оперативно зафиксировали устранение нарушений: в доме №102 по Трубецкой улице управляющая компания исправно провела необходимые работы по герметизации межпанельных швов.

В Сергиево-Посадском округе с помощью квадрокоптера был проведен комиссионный осмотр крыш многоквартирных домов. В итоге инспекция обнаружила ряд нарушений. Так, в доме №15 по улице Куликова частично разрушилось кровельное покрытие. Управляющей компании поручено устранить нарушение.

Сейчас квадрокоптеры используются Госжилинспекцией в формате испытательного срока, по результатам которого будет принято решение об их закупке для постоянной практики.