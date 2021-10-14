РИАМО (БАЛАШИХА) - 14 окт. Мобильный офис социальной газификации начнет работать на шоссе Ильича в микрорайоне Салтыковка Балашихи с 19 октября, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

В июне 2021 года в Подмосковье стартовала президентская программа социальной газификации. В регионе бесплатно подводят газ до границ домохозяйств, где подведен магистральный газопровод. В настоящий момент на территории городского округа работы по подключению домовладений к газу ведутся в 6 населенных пунктах.

«По поручению главы городского округа в Балашихе работает штаб, в который входят представители «Мособлгаза», МВД, прокуратуры. Заседания штаба мы проводим каждую неделю. Также в рамках программы мы провели 17 встреч с жителями в 6 населенных пунктах», - доложил замглавы Балашихи Сергей Лукичев в ходе совещания с вице-губернатором региона Евгением Хромушиным в режиме ВКС.

Он добавил, что с 19 октября откроется в округе мобильный офис для решения вопросов социальной газификации. Он будет работать по адресу: микрорайон Салтыковка, шоссе Ильича, дом №3. Время работы с 10:30 до 16:00.

В президентский проект по социальной газификации в Балашихе вошли 12 населенных пунктов: село Новый Милет, деревни Полтево, Павлино, Пестово, Пуршево, Русавкино-Поповщино, Русавкино-Романово, Соболиха, Фенино, Федурново, Черное, Дятловка. В рамках данной программы до конца 2022 года в округе будет газифицировано 502 домовладения.