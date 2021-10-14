РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 окт. Рабочие отремонтировали повреждения тепловой сети в поселке Поливаново Подольска по просьбе жителя, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска написал на портал жалобу на повреждения тепловой сети в поселке Поливаново. Он пояснил, что на теплотрассе произошло обрушение перекрытий и частично разрушен и отсутствует изолирующий и энергосберегающий слой. Более того, непосредственно над теплотрассой проходит пешеходная тропинка и это ускоряет разрушение изолирующего и энергосберегающего слоя.

Обращение по вопросу повреждения тепловой сети рассмотрено. По информации администрации МУП «Подольская теплосеть» факты, изложенные в обращении, подтвердились. Сотрудниками предприятия участок подземной теплотрассы привели в нормативное состояние.

Сведения о неисправностях на коммунальных объектах необходимо направлять, для принятия мер, в администрацию МУП «Подольская теплосеть» или в круглосуточную единую дежурную диспетчерскую службу округа по телефону: 8(496)755-57-98 или 8(496)757-14-97.