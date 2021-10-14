РИАМО (БАЛАШИХА) - 14 окт. Жители Балашихи до 11 ноября смогут проверить свои знания ПДД в ходе тотального онлайн-зачета «Я знаю ПДД - Общеобластной зачет-2021», который стартовал в Московской области 11 октября в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», сообщается на странице администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

Чтобы принять участие в зачете, необходимо зарегистрироваться на сайте акции. За 20 минут ответить на 20 вопросов на знание ПДД. В тест включены вопросы на знание дорожной разметки, парковки, проезда через перекрестки и многие другие.

Все успешно прошедшие зачет будут награждены именными электронными сертификатами. После подведения итогов 20 участников, правильно ответившие на максимальное количество вопросов за короткое время, получат призы. А 10 из них наградят именными сертификатами лично.