РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 14 окт. Всероссийский конкурс «Народный участковый» проводится ежегодно, в этом году по результатам первого этапа МУ МВД России «Щелковское» представляет старший участковый уполномоченный полиции майор полиции Дмитрий Понизов, сообщается в группе администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

Дмитрий прослужил в органах 17 лет. Из них 11 в службе участковых уполномоченных.

МУ МВД России «Щелковское» приглашает жителей округа принять активное участие в онлайн-голосовании, которое продлится до 16 октября. Для того, чтобы проголосовать за кандидата необходимо пройти по ссылке.