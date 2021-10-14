РИАМО - 14 окт. Подмосковные таможенники обнаружили в регионе контрафактные автозапчасти с логотипами известных марок на сумму более 14 млн рублей, сообщает пресс-служба Московской областной таможни.

Контрабанду выявили в двух торговых точках – магазине автозапчастей на западе столицы и торговом комплексе в подмосковном Королеве.

В результате совместной работы таможенников, правоохранителей и представителя правообладателя товарных знаков было изъято 10,5 тыс. автозапчастей: тормозных колодок, свечей зажигания, бензонасосов с нанесенными логотипами автомобильных марок Mercedes-Benz, Volkswagen, Kia, Hyundai, Nissan и других.

Незаконные запчасти предназначались для продажи в торговых точках и через интернет-магазины. Представитель правообладателя товарных знаков подтвердил, что обнаруженный товар является контрафактным.

Сейчас рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 180 УК РФ (Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг) и дела об административном правонарушении по ст. 14.10 КоАП РФ за незаконное использование чужого товарного знака в отношении нарушителей.