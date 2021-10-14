РИАМО - 14 окт. Завершился опрос среди представителей малого и среднего бизнеса об актуальности услуг и сервисов, предлагаемых центрами «Мой бизнес» в Московской области. Обратная связь принималась через Telegram-канал «Предприниматели Подмосковья», сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

«Такое взаимодействие позволяет нам понять, на чем нужно сосредоточить внимание в первую очередь, определить вектор деятельности проекта «Мой бизнес», который будет высоко востребован и интересен предпринимателям», - отметила министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

Она добавила, что постоянное общение региона с бизнесом привлекает как инвесторов, так и малые, и средние предпринимательства. Их в настоящее время в Подмосковье работает уже 370 тыс.

Большая часть участников опроса сочла услуги центров актуальными. Наибольшим спросом пользовались услуги по продвижению продукции в сервисах «Яндекса», онлайн-регистрации бизнеса и получению электронной цифровой подписи.

Кроме того, предпринимателям предложили оценить те услуги, которые хотят ввести в центрах в перспективе. Респонденты отдали свои голоса за готовые решения для бизнеса, профилактику проверок и подготовку налоговых деклараций. Также бизнес заинтересован в услугах по поиску контрагентов и подбору поставщиков.

Представители малого и среднего бизнеса оценили и мастер-классы от экспертов узкоспециализированных направлений МСП.