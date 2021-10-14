РИАМО - 14 окт. Президент России Владимир Путин заявил, что главной задачей в стране является увеличение доходов населения, а низкие доходы граждан угрожают стабильному развитию государства, сообщает Федеральное агентство новостей.

Путин добавил, что государство принимает активные меры по увеличению доходов населения. В течение трех ближайших лет на социальную помощь россиянам планируют направить 41,5 трлн руб.

Кроме того, по словам президента, в России необходимо построить целостную систему по поддержке семей с детьми.

Ранее Путин сообщил, что пока не принял решение о выдвижении своей кандидатуры на выборы президента России в 2024 году, а также предпочел не отвечать на вопрос о возможном преемнике.