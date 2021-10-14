РИАМО - 14 окт. Правительство России выделит дополнительно 6 млрд рублей на выплаты многодетным семьям, передает Федеральное агентство новостей.

«Поддержка семей с детьми останется и в дальнейшем одним из приоритетов работы правительства», — сказал премьер-министр Михаил Мишустин в ходе заседания кабмина.

Всего на нужды семей с детьми от 3 до 7 лет направят свыше 28 млрд рублей. Таких семей в стране свыше 2,5 млн, отметил Мишустин.

Он подчеркнул, что всего с начала текущего года на детские выплаты выделили 270 млрд рублей.

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