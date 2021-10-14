РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 14 окт. В стационарном отделении №2 Люберецкой областной больницы приступил к работе врач-эндоскопист Виталий Леликов. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В Люберецкой областной больнице новым кадрам уделяется большое внимание.

В одно из подразделений Люберецкой областной больницы – стационарное отделение №2 – не так давно пришел работать врач-эндоскопист Виталий Леликов.

Леликов в 2013 году окончил Российский национальный исследовательский медицинский университет (РНИМУ) им. Н.И. Пирогова, в 2014 году – интернатуру этого же вуза.