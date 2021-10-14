РИАМО - 14 окт. Депутаты Мособлдумы направили в Госдуму законодательную инициативу об упразднении Протвинского и Пущинского городских судов Московской области. Теперь проект федерального закона рассмотрят в нижней палате, передает корреспондент РИАМО.

В четверг проект федерального закона «Об упразднении Протвинского и Пущинского городских судов Московской области» представил на заседании председатель комитета Мособлдумы по вопросам государственной власти и региональной безопасности Александр Баранов.

По его словам, Протвинский и Пущинский городские суды являются малосоставными, а их служебная нагрузка на протяжение последних лет значительно ниже среднеобластных показателей.

«Проектом федерального закона предлагается упразднить Протвинский и Пущинский городские суды Московской области. И передать относящиеся к их ведению вопросы осуществления правосудия в юрисдикцию Серпуховского городского суда Московской области», - сказал Баранов.

По итогам голосования депутаты Мособлдумы приняли решение направить законодательную инициативу в федеральный парламент.

«Данная оптимизация работы судов проводится не ради оптимизации, а именно принесет положительный эффект. <…> Повысит качество обслуживания граждан данных муниципальных образований», - заявил Баранов.