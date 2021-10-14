РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 окт. В Подольске реализуют несколько знаковых туристических проектов, которые усилят привлекательность округа, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник туристско-информационного центра «Подольск».

В настоящее время началась реализация проекта реконструкции парка культуры и отдыха имени Виктора Талалихина. Архитектурно-планировочная концепция развития и благоустройства предполагает создание природно-рекреационного комплекса со спортивной и развлекательной инфраструктурой. Парк поделят на несколько зон: прогулочную, спортивно-оздоровительную, отдыха у воды, зону массовых мероприятий, детского отдыха, парковых аттракционов и другие. Недавно там установили топиарные фигуры для создания красивых фотографий.

В ближайших планах проект создания общественно-делового квартала «Зингер». Окончательную версию квартала можно будет увидеть в конце 2030 года. Согласно концепции, там появится современная общественно-деловая зона. Благоустройство затронет также ряд прилегающих территорий, чтобы сформировать единое общественное пространство. Перенос промышленности в другое место позволит избавиться от забора, сделать пространство более красивым и доступным для пешеходов. Вместо предприятий там разместят офисные и торговые площади, кафе, рестораны, гастромаркет, фуд-холл.

Для удобства прибывающих на станцию Подольск создадут пешеходную зону от квартала «Зингер» до парка Талалихина. На нее можно будет попасть с Комсомольской улицы

Также в округе появится велосипедный маршрут. Он начнется у Екатерининского сквера, пройдет по улице Барамзиной через парк Талалихина, Художественную набережную, по улице Федорова. Затем вдоль берега реки Пахры мимо усадьбы Ивановское, по улице генерал-губернатора Закревского, Беляевскому пляжу, Красногвардейскому бульвару, по улицам 43-й Армии и Академика Доллежаля, бульвару 65-летия Победы, улице генерала Смирнова и до аллеи Героев. Протяженность маршрута – 9,3 километра.

Есть проект восстановления облика исторического квартала города на Февральской улице и Советской площади, где находятся Красные ряды и Подольский краеведческий музей. Реализовать проект рассчитывают в течение ближайших 3 лет.

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