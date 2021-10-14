РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 14 окт. В подмосковном Домодедове 6 населенных пунктов заключили комплексный договор социальной газификации, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации округа в соцсети «ВКонтакте».

Это деревни Вяльково, Никитское, Заболотье, Овчинки, Новленское, а также поселок Повадино. Программа стартовала в июне, работы по газификации планируют провести до конца 2022 года.

Подать заявку на заключение договора можно в офисе, который находится в селе Ям по адресу: Больничный проезд, дом №7А. Он работает со вторника по воскресенье с 10:00 до 20:00.