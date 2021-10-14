РИАМО - 14 окт. Мытищинцы могут узнать самые актуальные новости социальной сферы Подмосковья в Telegram-канале, сообщается в Instagram-аккаунте Мытищинского управления соцзащиты населения Минсоцразвития Подмосковья.

Жители Мытищ на Telegram-каналах «СоцLIFE Подмосковье» и «Активное долголетие в Подмосковье» смогут узнать актуальную информацию о работе учреждений социальной сферы Московской области.

​«Для просмотра информации и новостей нужно скачать приложение Telegram и подписаться на эти каналы» - сказала начальник Мытищинского управления социальной защиты населения Ирина Скворцова.