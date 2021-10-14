РИАМО (МЫТИЩИ) - 14 окт. В городском округе Мытищи состоялось заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, сообщается в Instagram-аккаунте КДН и ЗП муниципалитета.

Рассмотрено 2 контрольных вопроса о положении дел в семьях, где дети изъяты и находятся в государственных учреждениях. Принято решение о дальнейшей реабилитации детей, поскольку родители выполнили не все рекомендации комиссии.

В ходе заседания рассмотрено 33 персональных дела, 12 из которых на несовершеннолетних. Профилактическая работа прекращена в отношении 32 семей и 23 несовершеннолетних.