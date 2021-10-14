РИАМО - 14 окт. Более 15 предпринимателей Московской области приняли участие во Всероссийском Форуме банной индустрии «Пар», который прошел в Сочи, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

На форуме собрались более 50 участников из 15 городов России и стран СНГ, а также Великобритании, Арабских Эмиратов.

«На мероприятие приехали владельцы и управленцы крупных банных комплексов, руководители ассоциаций и инвесторы из многих подмосковных городов, в том числе Подольска, Серпухова, Домодедова и Рошаля. Всего на форуме работали более 15 представителей банной индустрии Московской области», - сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.

Он уточнил, что все участники получили новую ценную информацию, обменялись опытом, контактами для дальнейшего сотрудничества и развития собственного бизнеса и всей отрасли.

Основными темами для обсуждения участниками форума стали: общественное движение как форма обмена мнениями, взаимодействие с государственными органами, выбор концепции при организации банного бизнеса, управление персоналом бани, организация банного пространства, реконструкция комплексов, меню кухни, сопутствующие банные товары, сувенирная продукция.

Форум «Пар» признан одной из ведущих экспертных дискуссионных площадок банной индустрии для объединения усилий в развитии отрасли, профессионального роста, укрепления межрегиональных и международных связей и участия всех сторон в формировании общественного мнения, популяризации банного отдыха.

В Подмосковье в рамках губернаторской программы «100 бань Подмосковья» за 7 лет построено и реконструировано 95 банных объектов. На всех объектах действует социальная программа для льготных категорий граждан.