РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 окт. Компания «Вайлдберриз» из Подольска заняла второе место на всероссийском конкурсе «Экспортер года», сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Общий объем экспорта данной компании вырос на 95% в 2020 году и превысил 23 млрд рублей. Результаты работы обеспечили компании место в числе лучших российских экспортеров.

На сегодняшний день «Вайлдберриз» предоставляет производителям оптимальный инструмент развития внешнеэкономической деятельности, которым бизнес активно пользуется.

Данная компания является крупнейшим онлайн-ритейлером на территории Евразийского экономического союза и одной из ведущих IT-компаний России. Онлайн-платформа «Вайлдберриз» работает уже в 14 странах.