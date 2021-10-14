РИАМО - 14 окт. Для РЖД и филиала «ДКРС-Москва» предоставили в аренду 64 земельных участка в центре, на западе и юго-востоке столицы для возведения инфраструктурных железнодорожных объектов, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Соответствующее решение приняла Градостроительно-земельная комиссия Москвы, возглавляемая мэром города Сергеем Собяниным.

Для возведения соединительной ветви между Киевским и Белорусским направлениями Московской железной дороги предоставили 27 участков в Пресненском районе и Дорогомилове общей площадью примерно 0,7 га.

Для возведения III и IV главных путей Малого кольца МЖД на участке Москва-Пассажирская – Курская – Люблино предоставили 4 участка общей площадью примерно 0,03 га в Нижегородском районе и Текстильщиках. Для новой остановки Новохохловская предоставили участок в Текстильщиках примерной площадью 0,01 га.

Для возведения IV главного пути на участке Москва-Сортировочная – Киевская – Апрелевка предоставлено 32 участка ориентировочной площадью 1,36 га в районах Солнцево, Очаково-Матвеевское, Раменки.