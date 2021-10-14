РИАМО - 14 окт. Жительницу России Анастасию Петрову, страдающей неизлечимой болезнью, поздравил с днем рождения актер и солист группы 30 Seconds To Mars Джаред Лето. Это было ее давней мечтой, сообщает Федеральное агентство новостей.

Творчеством Лето девушка увлекалась, когда ей было 11 лет. Теперь ей 27 и она продолжает любить творчество актера и певца.

Благотворительный фонд «Вера» провел настоящую детективную операцию по поиску контактов и способов связи с артистом. Точно неизвестно, каким образом удалось связаться с исполнителем. Однако долгожданный разговор состоялся и Джаред Лето позвонил девушке по видеосвязи.

«Твой звонок — это огромный подарок для меня. Я получила много положительных эмоций еще надолго. Я не могу поверить в это. Спасибо большое», — сказала Анастасия.

В конце беседы артист пожелал девушке «хорошей энергии» и передал «крепкие объятья». Разговор с кумиром продлился чуть более 10 минут.