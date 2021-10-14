РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 окт. Сотрудники туристско-информационного центра (ТИЦ) «Подольск» разработали новые маршруты по исторической части Подольска, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник туристско-информационного центра «Подольск».

С начала текущего года специалисты туристско-информационного центра «Подольск» разработали маршруты по территории усадьбы «Ивановское», экскурсию, на которой рассказывается о купечестве Подольска. Центр также проводит классические автобусные обзорные маршруты, экскурсию по территории усадьбы «Дубровицы» и разрабатывает новые экскурсионные программы.

К юбилею города сотрудники ТИЦ «Подольск» создали уникальный путеводитель «Старый город» по исторической части Подольска. Путеводитель получил высокую оценку администрации города и его представили на областном туристском форуме «PROтуризм» в конце сентября в Истре. Стенд Подольска на форуме был одним из самых посещаемых на форуме, местом повышенного интереса к туристскому потенциалу Подольска.

Ежегодно ТИЦ «Подольск» посещает международную выставку «Интурмаркет», международную туристскую выставку MITT, а так же участвует во всех городских мероприятиях.

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