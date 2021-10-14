РИАМО - 14 окт. До конца осени завершится комплексный капитальный ремонт дома 1890 года постройки в Малом Харитоньевском переулке в центре столицы, сообщили РИАМО в Фонде капитального ремонта города Москвы.

Дом №7, строение 1 в Малом Харитоньевском переулке находится в районе малоэтажной застройки. Здание было возведено в 1890 году архитектором Борисом Рутковским в стиле неоклассицизм.

В 4-этажном здании располагается 14 квартир. У фасада дома очень сложная пластика, имеющая два выступающих эркера. Окна первого, второго и четвертого этажей украшены замковым камнем, а третьего - сандриками треугольной и полукруглой формы. Фасад дома сделан из кирпича, он имеет карниз с филеночным фризом и скатной кровлей.

Комплексный капремонт дома начался 1 июля с сохранением исторического облика здания. Рабочие начали с замены сетей энергоснабжения, в настоящее время они ремонтируют подъезды и фасад. Также проходит замена систем водоотведения, теплоснабжения и холодного водоснабжения.

Стены дома расчищают, рабочие заменяют пришедшие в негодность кирпичи. Фасад здания обрабатывают противогрибковым раствором, а также оштукатуривают, чтобы придать ему исторический цвет. Архитектурные элементы фасада выделяются более светлым оттенком.