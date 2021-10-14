РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 окт. Рабочие отремонтировали обочину на автодороге к базе отдыха «Мечта» Подольска по просьбе жительницы, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница Подольска написала на портал жалобу на разбитую дорогу и обочины. И попросила привести ее в надлежащее и безопасное состояние.

Домодедовское региональное управление автодорог ГБУ МО «Мосавтодор» рассмотрело обращение по вопросу ненормативного состояния обочин на автомобильной дороге Дубровицы – база отдыха «Мечта» и сообщает, что работы по восстановлению обочин выполнены.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.