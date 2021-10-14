РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 окт. В Сквере Поколений Подольска на новогодние праздники проведут второй фестиваль ледовых скульптур в рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье», сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник туристско-информационного центра «Подольск».

«В канун 2021 года руководство города порадовало гостей и жителей фестивалем ледяных скульптур на тематику «Сказки планеты Земля», которую посетили более 100 тыс. человек. Это событие стало знаковым. В зимний период фестиваль снова состоится, и скульптурными композициями из льда станут герои других знаменитых сказок», - сказал сотрудник.

В Сквере Поколений в Подольске в январе впервые прошел фестиваль ледовых скульптур «Сказки планеты Земля». На изготовление фигур ушло 33 тонны льда. Сквер украсили фигуры Царевны Лебеди, Маленького принца, Щелкунчика, Русалочки, Маугли, джина и других персонажей.

В город приезжали мастера со всей России, которые сначала подготовили эскизы и макеты, а затем воплотили свои проекты в жизнь. Высота фигур составила более 3 метров, с наступлением сумерек они подсвечивались. Все скульптуры уникальны, их создавали специально для фестиваля. Среди авторов скульптур провели конкурс и наградили в разных номинациях.