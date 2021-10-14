РИАМО - 14 окт. Следователи возбудили уголовное дело в отношении 18-летней девушки, которую подозревают в убийстве 74-летнего дедушки, сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СКР по Москве Юлия Иванова.

ЧП произошло утром в четверг в квартире жилого дома на улице Академика Пилюгина. Между пожилым мужчиной и его внучкой произошел конфликт на бытовой почве. Девушка несколько раз ударила пенсионера ножом в шею и тело.

Подозреваемую оперативно задержали.

«В ближайшее время девушка будет доставлена в подразделение ведомства для проведения следственных действий», – сказала Иванова.

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