РИАМО - 14 окт. С 14 по 15 октября в столице в общей сложности выпадет до 27 мм осадков, что соответствует 45% месячной норме, сообщается на сайте «Метеовести».

В столице после 14 дней сухой погоды на базовой метеостанции ВДНХ выпало 4 мм осадков, в Тушине – 5 мм.

В подмосковном Клину выпало 12 мм. В Можайске – 13 мм, Солнечногорске – 14 мм или 24% от положенных осадков за весь месяц.

В ночь на 15 октября в столице ожидается еще 12 мм, а до полудня еще около 2 мм.

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