РИАМО(ЩЕЛКОВО) - 14 окт. Администрация Щелкова предлагает добровольно убрать с улиц три брошенных транспортных средства, сообщается на сайте администрации городского округа.

Необходимо убрать автомобили по адресам: Щелково, мкр. Финский, д. 9 к. 2 — автомобиль Mazda, цвет серебристый, имеет признаки разукомплектованности; г.о. Щелково, д. Новофрязино, ул. Шоссейная — автомобиль марки «Ваз-2109», цвет серый, без гос. номера и автомобиль неизвестной марки, цвет черный, госномер - О085ЕН50.

Если этот транспорт останется на месте, администрацией городского округа будут приняты установленные законом меры по принудительной эвакуации.