РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 окт. Cамым популярным культурным объектом, притягивающим туристов в Подольске, является усадьба Дубровицы, куда приезжают как организованные группы, так и самостоятельные туристы. Также популярны горнолыжный комплекс «Красная Пахра» и «Бани Алексеева», сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник туристско-информационного центра «Подольск».

Усадебный комплекс Дубровицы известен благодаря уникальной Знаменской церкви, архитектура которой не характерна для русских храмов и являет собой синтез европейского и русского зодчества. Устроением усадьбы и постройкой церкви занимался Борис Голицын. В ней в разное время побывали император Петр I с сыном Алексеем, Григорий Потемкин и императрица Екатерина II.

Ежегодно у подножия церкви на Певческом поле проходят областные фестивали хорового искусства «Поющее Подмосковье», фестиваль классического искусства «Симфония лета» и фестиваль народного творчества «Славянское подворье».

Также туристы массово приезжают кататься на лыжах в горнолыжный комплекс «Красная горка». В 2020 году в зимние месяцы комплекс посещало от 500 до 1000 человек в день. Комплекс может принимать туристов до середины апреля за счет системы искусственного оснежения склона, он располагает горнолыжными склонами, прокатом оборудования и местом для переодевания, а также кафе. В полную силу работает тюбинговая трасса. В октябре там уже начался набор на групповые занятия по горным лыжам для детей и взрослых.

В этом году комплекс запустил первый проект по сапсерфингу – сплав по Пахре и Десне на сап-досках. Уже предложены несколько программ: «Сап-закат» на Зыбинских прудах в Кленове, «Дубровицы – Красная горка» и «Сап-Макдак». Проходят занятия сап-йогой. Такой отдых подходит не только для взрослых, но и для детей, которых начинают обучать управлению сапбордом с 5-6 лет.

Местом оздоровления и отдыха являются «Бани Алексеева». Здание в дворцовом стиле притягивает внимание туристов в том числе богато украшенными интерьерами и развитой инфраструктурой. Бани располагают самой большой парной в России. В 2020 году бани посетили около 70 000 человек.

Сквер Поколений является центральной точкой Подольска и местом туристского притяжения. В нем проводят концертные программы ко Дню города, Новому году, на 9 Мая, в День России, которые по традиции завершаются салютом.

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