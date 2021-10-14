РИАМО - 14 окт. Депутаты Мособлдумы приняли закон, которым уточняются условия бесплатного предоставления земельных участков многодетным семьям в Подмосковье, передает корреспондент РИАМО.

Законопроект представил председатель комитета Мособлдумы по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Владимир Шапкин.

По его словам, жители просили разъяснить условие, что для постановки на учет для получения земли члены многодетной семьи не должны производить отчуждение или раздел принадлежащих им на праве собственности земельных участков площадью 0,6 га и более. Многодетных интересовало, относится ли это требование к участкам в Подмосковье или на территории всей России.

«Законопроект подготовлен в целях уточнения положений пункта 6 части 3 статьи 3 закона Московской области №73/2011-ОЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в Московской области» в части, что данное требование распространяется на земельные участки, расположенные на территории Российской Федерации», - пояснил Шапкин.

С 2011 года бесплатную землю в Подмосковье получили 29,4 тыс. многодетных семей. Чтобы претендовать на участки, такие семьи должны состоять из граждан РФ, при этом родители должны проживать в регионе не менее 5 лет. У семей не должно быть собственных жилых домов, а также участков площадью более 600 кв. м на территории Московской области.