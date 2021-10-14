РИАМО - 14 окт. Студент Тимур Бекмансуров, обвиняемый по делу о стрельбе в пермском госуниверситете, арестован на 2 месяца, сообщает РИА Новости.

Дзержинский районный суд Перми провел в больнице выездное заседание по рассмотрению вопроса об аресте Бекмансурова. В отношении него возбуждено дело об убийстве 2 и более лиц. Он полностью признал вину.

Юношу выкатили из больницы в инвалидном кресле и увезли на машине конвойной службы. Он будет находиться под стражей до 13 декабря.

Нападение на Пермский государственный университет (ПГНИУ) произошло утром 20 сентября. 18-летний студент Тимур Бекмансуров открыл стрельбу по сотрудникам вуза и студентам. В результате погибли 6 человек, пострадали 47.