РИАМО - 14 окт. Столичная Госавтоинспекция составила социальный портрет водителя, который нарушает правила дорожного движения. Это мужчина в возрасте 26-35 лет, у которого водительский стаж больше 10 лет, сообщает пресс-служба ведомства.

Также нарушитель проводит за рулем в день не больше часа, он является представителем рабочей профессии и у него среднее специальное образование.

Портрет составлен по итогам данных за первые 9 месяцев текущего года.

За этот период в Москве зарегистрировано 6141 дорожно-транспортное происшествие, в результате которых погибли 243 человека и 6976 получили ранения различной степени тяжести.

Шумомеры и штрафы за отсутствие глушителя: как в Москве планируют снизить шум на дорогах>>