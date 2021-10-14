РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 окт. Подмосковный Подольск с начала года посетило более 37 тыс. туристов, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник туристско-информационного центра «Подольск».

В 2020 году округ посетили 50 тыс. туристов. В текущем году идет увеличение потока. На 14 октября Подольск уже посетило 37 тыс. туристов.

В летние месяцы, когда проходят фестивали «Поющее Подмосковье», «Симфония лета» и «Славянское подворье», поток туристов резко возрастает.

Только «Славянское подворье» в текущем году посетили 10 тыс. человек.