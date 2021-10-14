РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 14 окт. В подмосковном Красногорске за минувшие сутки выявили 126 новых случаев коронавирусной инфекцией, сообщает Мособлштаб по ситуации с коронавирусом.

С начала пандемии в Красногорске выявили 25 275 случаев инфицирования, из них 126 – за прошедшие сутки.

В Подмосковье за минувшие сутки выявили 1911 случаев заболевания коронавирусом. Всего на данный момент в Московской области выявлено 473 012 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 8 322 человека. Выздоровел и выписался 409 101 человек.

Статистику по городским округам составляют на основе данных по проведенным в Московской области тестам на коронавирус, предоставляемых Роспотребнадзором по региону.

В ней учитываются граждане, сдававшие анализ на Covid-19 в Московской области и те, кто указал в графе «фактическое место проживания» один из городских округов.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру «122» и сайт covid.mz.mosreg.ru.