РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 окт. Кучу несанкционированного строительного мусора убрали у деревни Новогородово в Подольске по просьбе жительницы, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница Подольска написала на портал жалобу на незаконное складирование строительного мусора. Она отметила, что неизвестные сбросили кучу мусора вблизи дома 14 деревни Новогородово, рядом с дорогой А-107.

Сотрудниками территориального отдела «Лаговский» был проведен осмотр территории по данному адресу. Факт подтвердился. Меры приняты. В частности, несанкционированные навалы мусора по вышеуказанному адресу убраны.

Отходы после ремонта или отделки квартиры, дома, здания, а также мелкий сор: пыль, обломки, крошки, любые остатки, появляющиеся после отделки помещений, нельзя выносить на контейнерную площадку для твердых коммунальных отходов.

Строительные отходы могут вывозить только специализированные компании, имеющие на это лицензию. Каждый собственник при утилизации строительных отходов должен вызывать такую организацию.